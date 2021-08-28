Талибы могут передать Турции или Катару технический контроль над аэропортом Кабула
Посол РФ заявил, что боевики сами сидеть в диспетчерском пункте на башне не могут, и пока выбирают между двумя государствами.
Фото © ТАСС / Sra Taylor Crul/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire
"Талибан"* может передать технический контроль над управлением аэропортом Кабула либо Турции, либо Катару. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире "Соловьёв LIVE".
"Талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем, они думают. Я так понимаю, что у них нет "шапкозакидательства", они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет", — уточнил дипломат.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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