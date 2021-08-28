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Талибы могут передать Турции или Катару технический контроль над аэропортом Кабула

Посол РФ заявил, что боевики сами сидеть в диспетчерском пункте на башне не могут, и пока выбирают между двумя государствами.

28 августа, 19:30
<p>Фото © ТАСС / Sra Taylor Crul/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Sra Taylor Crul/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire

"Талибан"* может передать технический контроль над управлением аэропортом Кабула либо Турции, либо Катару. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире "Соловьёв LIVE".

"Талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем, они думают. Я так понимаю, что у них нет "шапкозакидательства", они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет", — уточнил дипломат.

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Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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