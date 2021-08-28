Талибы могут передать Турции или Катару технический контроль над аэропортом Кабула

"Талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем, они думают. Я так понимаю, что у них нет "шапкозакидательства", они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет", — уточнил дипломат.