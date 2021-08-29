Российские туристы перечислили самые раздражающие вещи в регионах

Из всех опрошенных туристов "ничего не раздражает" выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), Камчатке и Ставропольском крае (по 42%), приводит РБК данные опроса, проведённого сервисом Superjob.

В опросе участвовали россияне старше 18 лет, посетившие за последние три года курорты и туристические места Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатки, Ставрополья, Алтая и Крыма.

Так, основными раздражителями в Краснодарском крае участники опроса посчитали завышенные цены (36%), инфраструктуру (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%). В Дагестане туристы пожаловались на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%) и отношение местных жителей (6%). Крым не понравился путешественникам из-за плохой инфраструктуры (33%), цен (30%) и отношения местных к туристам (15%).

На Камчатке среди раздражителей оказались цены (23%), инфраструктура (19%) и отношение местных жителей (13%), а в Ставропольском крае помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) опрошенные отметили большое количество туристов (16%). Участников опроса не сильно раздражает туристическая инфраструктура только на Алтае (6%), там основными проблемами туристы посчитали цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).