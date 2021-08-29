Восемь тысяч сеянцев сосны высадили в пострадавшем от пожаров районе Карелии
Всего в 2021 году в республике планируется высадить примерно 117 тысяч сеянцев, деревьев, кустарников на общей площади 138,7 га.
Фото © Официальный интернет-портал Республики Карелия
В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" национального проекта "Экология" на территории Пряжинского лесничества в Карелии высадили восемь тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии.
Всего в 2021 году в республике планируется высадить примерно 117 тысяч сеянцев, деревьев, кустарников на общей площади 138,7 га. Акцент делается на лесничествах, которые больше всего пострадали от лесных пожаров этим летом. Деревья высаживают на пригодных по условиям территориях, не повреждённых огнём.
В министерстве отметили, что в некоторых районах, наиболее пострадавших от крупных лесных пожаров, — Пряжинском, Кондопожском и Суоярвском — будут проводиться дополнительные мероприятия по лесовосстановлению.
"После посадки, по истечении 20 дней, делается техническая приёмка лесных культур. Если приживаемость ниже, то делается дополнение лесных культур до норматива", — рассказал журналистам замминистра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.
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Как уже писал Лайф, в связи с обстановкой с лесными пожарами в Карелию ранее прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Министр совместно с главой республики провёл совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.
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