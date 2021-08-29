Жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы

Новоиспечённая супруга российского певца Прохора Шаляпина после свадьбы попала в больницу. Один из гостей торжества заразил 42-летнюю миллионершу Татьяну Клаудию Девис коронавирусом. Об этом "Экспресс-газете" рассказали друзья пары, актёры Марина Орлова и Георгий Кирьянов, которые присутствовали на торжестве.

По словам Кирьянова, после мероприятия они должны были поехать в гости к молодым, но Девис стало плохо. Сотрудники скорой помощи поставили ей витаминную капельницу, после чего женщина почувствовала себя ещё хуже, а уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60 процентов при норме в 95. Татьяну увезли в больницу. Шаляпин рассказал другу, что его жену подключили к аппарату ИВЛ. С коронавирусом в госпиталь также попали родители невесты, однако они чувствуют себя лучше.

"На торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это её первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном всё было по-серьёзному — чёрная икра, лобстеры..." — отметила Орлова, опровергнув слухи о том, что свадьба была лишь пиар-ходом.