Жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы
По словам друга жениха, его новую супругу подключили к аппарату ИВЛ.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Новоиспечённая супруга российского певца Прохора Шаляпина после свадьбы попала в больницу. Один из гостей торжества заразил 42-летнюю миллионершу Татьяну Клаудию Девис коронавирусом. Об этом "Экспресс-газете" рассказали друзья пары, актёры Марина Орлова и Георгий Кирьянов, которые присутствовали на торжестве.
По словам Кирьянова, после мероприятия они должны были поехать в гости к молодым, но Девис стало плохо. Сотрудники скорой помощи поставили ей витаминную капельницу, после чего женщина почувствовала себя ещё хуже, а уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60 процентов при норме в 95. Татьяну увезли в больницу. Шаляпин рассказал другу, что его жену подключили к аппарату ИВЛ. С коронавирусом в госпиталь также попали родители невесты, однако они чувствуют себя лучше.
"На торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это её первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном всё было по-серьёзному — чёрная икра, лобстеры..." — отметила Орлова, опровергнув слухи о том, что свадьба была лишь пиар-ходом.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Прохор Шаляпин тайно женился на иностранке в США. По самым скромным подсчётам, молодожёны потратили на шикарный банкет около 15 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали люди из ближайшего окружения пары.
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