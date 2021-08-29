В Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Видео © Globo

В Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Изваяние установлено в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу и является самым большим в стране, сообщает телеканал Globo.

Строительство монумента было завершено ещё осенью прошлого года, после чего было проведено его освящение по буддийскому обряду — ритуал "открытия глаз". Затем в апреле должно было состояться официальное открытие, но свои коррективы в эти планы внёс коронавирус.

Высота монумента составляет 35 метров. Это на пять метров выше, чем визитная карточка Бразилии — статуя Христа Искупителя, установленная на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Как рассказали в монастыре, 35-метровый Будда привлекает немало туристов. Каждые выходные посмотреть на монумент приезжает около четырёх тысяч человек.