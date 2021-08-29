В Бразилии открыли гигантскую статую Будды
Высота монумента составляет 35 метров, что на пять метров больше, чем знаменитая статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро.
В Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Видео © Globo
В Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Изваяние установлено в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу и является самым большим в стране, сообщает телеканал Globo.
Строительство монумента было завершено ещё осенью прошлого года, после чего было проведено его освящение по буддийскому обряду — ритуал "открытия глаз". Затем в апреле должно было состояться официальное открытие, но свои коррективы в эти планы внёс коронавирус.
Высота монумента составляет 35 метров. Это на пять метров выше, чем визитная карточка Бразилии — статуя Христа Искупителя, установленная на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Как рассказали в монастыре, 35-метровый Будда привлекает немало туристов. Каждые выходные посмотреть на монумент приезжает около четырёх тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что двое граждан Франции забрались на самый верх статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, после чего были задержаны полицией.
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