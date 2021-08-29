В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных
Там призвали не рисковать ни собой, ни ребёнком и заранее сделать прививку.
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Учёные столкнулись со случаем, когда у переболевшей коронавирусом во время беременности женщины родился младенец с тяжёлым пороком глаза. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжёлым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врождённая ретинопатия), связанный с заболеванием CoViD-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".
По её словам, наблюдения за детьми, чьи матери болели ковидом во время беременности, ведутся постоянно. Так, учёные не раз выявляли, что у переболевших женщин случались преждевременные роды. Причём у младенцев, появившихся раньше срока, может наблюдаться задержка в развитии. Однако пока сложно сказать, связано ли это напрямую с коронавирусом, добавила специалист.
Пшеничная отметила, что если женщина болеет ковидом в тяжёлой форме, то и плод испытывает гипоксию, а это так или иначе оказывает влияние на развитие ребёнка. Поэтому наиболее правильным решением будет привиться перед планированием беременности, чтобы не рисковать, подчеркнула специалист.
Ранее Лайф уже писал, что у беременных женщин с коронавирусом наблюдается повышенный риск преждевременных родов.
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