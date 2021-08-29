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Коронавирус выявляется в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни

По словам эпидемиолога Натальи Пшеничной, человек в этот период времени уже не заразен.

29 августа, 03:49

Фото © ТАСС / Ковалев Пётр

Коронавирус может присутствовать в пробах, полученных со стенок кишечника, даже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

"Воздействие на организм коронавируса продолжает активно изучаться. Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенёсших CoViD-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система", — пояснила Пшеничная.

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По словам эксперта, это может являться причиной длительного выявления титров антител класса М у части пациентов после выздоровления. Эпидемиолог отметила, что человек в этот период времени уже не заразен.

Ранее переболевших ковидом предупредили о скрытых угрозах болезни.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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