Коронавирус выявляется в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни

Коронавирус может присутствовать в пробах, полученных со стенок кишечника, даже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

"Воздействие на организм коронавируса продолжает активно изучаться. Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенёсших CoViD-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система", — пояснила Пшеничная.