Диетолог рассказал, какие болезни может вызвать мясной бульон

Употреблять в пищу мясные бульоны каждый день нежелательно. Об этом рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, частое включение в рацион говяжьего или куриного бульонов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров", — отметил специалист.

Бобровский уточнил, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на здоровье можно не сразу, так как атеросклероз развивается годами, никак не проявляя себя. К тому же употребление жирного мясного бульона может обострить некоторые хронические болезни. Так, частое употребление животных жиров может привести к приступу подагры, желчнокаменной, мочекаменной болезни, панкреатита. Диетолог не советует употреблять мясные бульоны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.