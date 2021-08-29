Диетолог рассказал, какие болезни может вызвать мясной бульон
Следует употреблять бульон второго или третьего отвара, там вредных веществ будет намного меньше, отметил медик.
Фото © Pixabay
Употреблять в пищу мясные бульоны каждый день нежелательно. Об этом рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, частое включение в рацион говяжьего или куриного бульонов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров", — отметил специалист.
Бобровский уточнил, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на здоровье можно не сразу, так как атеросклероз развивается годами, никак не проявляя себя. К тому же употребление жирного мясного бульона может обострить некоторые хронические болезни. Так, частое употребление животных жиров может привести к приступу подагры, желчнокаменной, мочекаменной болезни, панкреатита. Диетолог не советует употреблять мясные бульоны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Врач добавил, что при выращивании птицы и скота фермеры применяют антибиотики и гормоны в больших количествах, которые потом оказываются в бульоне. Поэтому следует употреблять бульон второго или третьего отвара — там вредных веществ будет намного меньше.
Лента новостей
Американцев просят срочно покинуть район аэропорта Кабула из-за "конкретной" угрозы
сегодня в 01:18
Нет времени на эвакуацию: Жителей Луизианы предупредили о приближении сильнейшего за 150 лет урагана
сегодня в 01:01
Вопрос философии жизни: Россиянам рассказали о лучшем способе защиты сбережений от инфляции
сегодня в 00:49
Комментариев: 0