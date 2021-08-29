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Диетолог рассказал, какие болезни может вызвать мясной бульон

Следует употреблять бульон второго или третьего отвара, там вредных веществ будет намного меньше, отметил медик.

29 августа, 01:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употреблять в пищу мясные бульоны каждый день нежелательно. Об этом рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, частое включение в рацион говяжьего или куриного бульонов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров", — отметил специалист.

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Бобровский уточнил, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на здоровье можно не сразу, так как атеросклероз развивается годами, никак не проявляя себя. К тому же употребление жирного мясного бульона может обострить некоторые хронические болезни. Так, частое употребление животных жиров может привести к приступу подагры, желчнокаменной, мочекаменной болезни, панкреатита. Диетолог не советует употреблять мясные бульоны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Врач добавил, что при выращивании птицы и скота фермеры применяют антибиотики и гормоны в больших количествах, которые потом оказываются в бульоне. Поэтому следует употреблять бульон второго или третьего отвара — там вредных веществ будет намного меньше.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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