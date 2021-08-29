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Нет времени на эвакуацию: Жителей Луизианы предупредили о приближении сильнейшего за 150 лет урагана

Погода начнёт портиться со стремительной скоростью, отметил губернатор американского штата.

29 августа, 01:01

Ураган "Ида" надвигается на Луизиану. Видео © Twitter / wdsu

Ураган "Ида" может стать для американского штата Луизиана сильнейшим как минимум за последние полвека. Об этом сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

"Мы можем сказать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов. Необходимо принять все подготовительные меры. Погода начнёт портиться со стремительной скоростью", — заявил глава штата на пресс-конференции и отметил, что времени крайне мало.

Эдвардс призвал делать всё возможное для обеспечения безопасности населения как на федеральном, так и на региональном уровне.

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Ида" усилится до четвёртой категории, когда достигнет побережья Луизианы (сейчас он относится ко второй категории). Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии длиной в 320 километров. Мэр крупнейшего города штата — Нового Орлеана — Латойя Кантрелл ранее заявила, что власти не успевают эвакуировать жителей.

"Город не может объявить обязательную эвакуацию, потому что у нас нет на это времени", — призналась градоначальник в пятницу.

Сейчас скорость порывов в пределах урагана "Ида" достигает 44,7 м/с. Он движется к берегам США со скоростью около 25 км/ч. Ранее в Мексиканском заливе из-за урагана приостановили нефтедобычу на 91%.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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