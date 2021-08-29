Власти Японии откажут в статусе беженца приплывшему за убежищем россиянину
Мужчину должны передать Генеральному консульству РФ в Саппоро на следующей неделе.
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Миграционные власти Японии считают, что россиянин Ваас Феникс Нокард, который ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир и попросил политического убежища, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. Об этом сообщила газета Hokkaido.
Поэтому россиянину не выдадут временного разрешения на пребывание в стране. По данным издания, ожидается, что гражданина РФ передадут Генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе.
Такое решение японских властей в том числе связано с официальной позицией Токио в отношении южной части Курильских островов. В Японии их считают "исконной японской территорией". Предоставление статуса беженца мужчине с Кунашира противоречило бы этой позиции.
Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо для получения убежища. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны были либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Позже стали известны подробности путешествия Нокарда.
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