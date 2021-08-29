Власти Японии откажут в статусе беженца приплывшему за убежищем россиянину

Миграционные власти Японии считают, что россиянин Ваас Феникс Нокард, который ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир и попросил политического убежища, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. Об этом сообщила газета Hokkaido.

Поэтому россиянину не выдадут временного разрешения на пребывание в стране. По данным издания, ожидается, что гражданина РФ передадут Генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе.

Такое решение японских властей в том числе связано с официальной позицией Токио в отношении южной части Курильских островов. В Японии их считают "исконной японской территорией". Предоставление статуса беженца мужчине с Кунашира противоречило бы этой позиции.