Неудачный тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra попал на видео
Разработчики заявили, что столкнулись с техническими трудностями, но получили важные данные.
Кадры неудачного тестового запуска ракеты-носителя компании Astra. Видео © Astra
Тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra с Тихоокеанского космопорта в штате Аляска завершился неудачно. Трансляция велась на сайте компании.
Старт состоялся в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа). Сначала ракета немного отклонилась и сместилась в сторону от стартового ствола, однако затем всё же начала набирать высоту. Тем не менее спустя две с половиной минуты после запуска двигатели ракеты отключились, она потеряла устойчивость, и трансляция с её камер прервалась.
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"У нас возникли технические трудности, но мы собрали данные о полёте за две с половиной минуты. Каждый запуск, успешный или неудачный, даёт нам возможность учиться", — говорится на странице компании в "Твиттере".
Там добавили, что изучат полученные данные и используют их в следующих запусках.
Ракета-носитель компании Astra предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Разработчики считают, что благодаря её дешевизне и малым размерам они получат преимущества на рынке космических услуг. Предыдущие два испытательных пуска ракеты в 2020 году также завершились неудачно.
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