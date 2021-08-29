Неудачный тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra попал на видео

Кадры неудачного тестового запуска ракеты-носителя компании Astra. Видео © Astra

Тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra с Тихоокеанского космопорта в штате Аляска завершился неудачно. Трансляция велась на сайте компании.

Старт состоялся в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа). Сначала ракета немного отклонилась и сместилась в сторону от стартового ствола, однако затем всё же начала набирать высоту. Тем не менее спустя две с половиной минуты после запуска двигатели ракеты отключились, она потеряла устойчивость, и трансляция с её камер прервалась.

"У нас возникли технические трудности, но мы собрали данные о полёте за две с половиной минуты. Каждый запуск, успешный или неудачный, даёт нам возможность учиться", — говорится на странице компании в "Твиттере".

Там добавили, что изучат полученные данные и используют их в следующих запусках.

Ракета-носитель компании Astra предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Разработчики считают, что благодаря её дешевизне и малым размерам они получат преимущества на рынке космических услуг. Предыдущие два испытательных пуска ракеты в 2020 году также завершились неудачно.