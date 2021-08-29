Париж и Лондон представят в Совбезе ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом сообщил французский Эмманюэль Макрон.

"Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на "Талибан"*, — заявил Макрон в беседе с газетой Le Journal du Dimanche.