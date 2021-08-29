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Париж и Лондон представят в Совбезе ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Это нужно для продолжения гуманитарной операции в Афганистане, отметил французский лидер Эмманюэль Макрон.

28 августа, 23:19

Фото © Pixabay

Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом сообщил французский Эмманюэль Макрон.

"Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на "Талибан"*, — заявил Макрон в беседе с газетой Le Journal du Dimanche.

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Ранее Макрон рассказал, что Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом. Лайф также рассказывал, что Париж объявил о завершении эвакуации людей из Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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