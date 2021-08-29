Последний самолёт с британскими военными улетел из Кабула
Минобороны страны поблагодарило "всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц".
Фото © Twitter / DefenceHQPress
Последний самолёт с британскими военными покинул Кабул. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.
"Последний рейс с персоналом Вооружённых сил Великобритании покинул Кабул", — говорится в твиттере пресс-службы.
Минобороны Великобритании поблагодарило "всех, кто так храбро работал в условиях огромного давления и в ужасных условиях для безопасной эвакуации наиболее уязвимых гражданских лиц".
В Кабуле находилось около тысячи британских военных, за две недели они эвакуировали 15 тысяч человек.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию с эвакуацией из Афганистана соотечественников, не смог сдержать слёз, заявив, что некоторых людей вернуть на родину не удастся. Также в британском Минобороны заявляли, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан.
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