Последний самолёт с британскими военными улетел из Кабула

Последний самолёт с британскими военными покинул Кабул. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

"Последний рейс с персоналом Вооружённых сил Великобритании покинул Кабул", — говорится в твиттере пресс-службы.

Минобороны Великобритании поблагодарило "всех, кто так храбро работал в условиях огромного давления и в ужасных условиях для безопасной эвакуации наиболее уязвимых гражданских лиц".

В Кабуле находилось около тысячи британских военных, за две недели они эвакуировали 15 тысяч человек.

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