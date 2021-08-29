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Последний самолёт с британскими военными улетел из Кабула

Минобороны страны поблагодарило "всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц".

28 августа, 21:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DefenceHQPress/status/1431723759250120712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DefenceHQPress</a></p>

Фото © Twitter / DefenceHQPress

Последний самолёт с британскими военными покинул Кабул. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

"Последний рейс с персоналом Вооружённых сил Великобритании покинул Кабул", — говорится в твиттере пресс-службы.

Минобороны Великобритании поблагодарило "всех, кто так храбро работал в условиях огромного давления и в ужасных условиях для безопасной эвакуации наиболее уязвимых гражданских лиц".

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В Кабуле находилось около тысячи британских военных, за две недели они эвакуировали 15 тысяч человек.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию с эвакуацией из Афганистана соотечественников, не смог сдержать слёз, заявив, что некоторых людей вернуть на родину не удастся. Также в британском Минобороны заявляли, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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