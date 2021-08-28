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Захарова пословицей оценила позицию Запада по Афганистану

По словам официального представителя МИД РФ, Россия неоднократно предупреждала Европу об опасности насильственной "демократизации" Востока и её губительных последствиях.

28 августа, 20:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Позиция Запада по Афганистану странная и заключается в перекладывании ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Удивительно наши западные партнёры формулируют своё отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы". Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнёров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится", пояснила представитель МИД РФ.

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Захарова добавила, что Россия неоднократно предупреждала Европу об опасности насильственной "демократизации" Востока и её губительных последствиях, поэтому сейчас "это странно слышать". По мнению дипломата, нужно "начать не с переваливания ответственности, а с серьёзного и честного анализа ситуации, которая сложилась". Например, Европе стоило бы сделать выводы из миграционных кризисов, спровоцированных в Ливии и Сирии.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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