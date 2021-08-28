Захарова пословицей оценила позицию Запада по Афганистану

Позиция Запада по Афганистану странная и заключается в перекладывании ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Удивительно наши западные партнёры формулируют своё отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы". Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнёров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится", — пояснила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Россия неоднократно предупреждала Европу об опасности насильственной "демократизации" Востока и её губительных последствиях, поэтому сейчас "это странно слышать". По мнению дипломата, нужно "начать не с переваливания ответственности, а с серьёзного и честного анализа ситуации, которая сложилась". Например, Европе стоило бы сделать выводы из миграционных кризисов, спровоцированных в Ливии и Сирии.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.