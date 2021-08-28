В МИД РФ увидели шанс для порядка в Афганистане при поддержке мирового сообщества

Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Они ["Талибан"*] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс (довольно хороший) для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Кабулов добавил, что талибы хорошо выучили урок 20-летней давности. Делать выводы пока рано, но обнадёживающие сигналы есть, отметил представитель МИД РФ.

По словам дипломата, Москве придётся налаживать отношения с новой властью в Афганистане, но она занимается этим уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно. Также Кабулов считает, что талибы не будут экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны.

"Я думаю, что так вопрос не стоит, я думаю, что талибы этим заниматься не будут", — заявил спецпредставитель президента РФ.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.