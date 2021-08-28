В МИД РФ увидели шанс для порядка в Афганистане при поддержке мирового сообщества
Талибы не будут экспортировать свою идеологию на соседние страны, считают в дипведомстве.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Они ["Талибан"*] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс (довольно хороший) для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Кабулов добавил, что талибы хорошо выучили урок 20-летней давности. Делать выводы пока рано, но обнадёживающие сигналы есть, отметил представитель МИД РФ.
По словам дипломата, Москве придётся налаживать отношения с новой властью в Афганистане, но она занимается этим уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно. Также Кабулов считает, что талибы не будут экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны.
"Я думаю, что так вопрос не стоит, я думаю, что талибы этим заниматься не будут", — заявил спецпредставитель президента РФ.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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