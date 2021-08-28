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Шойгу заявил, что США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

По словам главы Минобороны РФ, речь идёт в том числе о противозенитных ракетных комплексах и противотанковых управляемых ракетах.

28 августа, 19:54
<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко</p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное — это ПЗРК и ПТУР. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединённых Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", — пояснил министр.

По словам Шойгу, Минобороны занимается оценкой рисков и угроз в Афганистане.

Террористы с авиацией: Какое оружие досталось "Талибану"* в наследство от американцев

Террористы с авиацией: Какое оружие досталось "Талибану"* в наследство от американцев

Ранее в США заявили, что "Талибан"* завладел американским оружием и техникой на 85 миллиардов долларов.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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