Шойгу заявил, что США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

"Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное — это ПЗРК и ПТУР. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединённых Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", — пояснил министр.