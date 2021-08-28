Карпин — о нехватке шуток Дзюбы в сборной России: Теперь я буду клоуном
При этом полузащитник национальной команды Далер Кузяев отметил, что Дзюба отвечал за атмосферу в коллективе и его отсутствие ощущается.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время общения с журналистами рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Перед этим полузащитник сборной Далер Кузяев отметил, что форвард петербургской команды отвечал за атмосферу в коллективе.
"Артёма нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет", — сказал футболист, добавив, что шуток в коллективе стало поменьше.
Карпин, отвечая на вопросы СМИ, признался, что пока нельзя сказать, поможет ли сборной отсутствие Дзюбы. При этом он заметил, что теперь шутить в коллективе будет он.
"Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а может, и нет. Никто не знает. Всё зависит от того, как поведут себя футболисты... Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь", — с иронией заявил наставник сборной России.
Напомним, ранее был назван итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В окончательный список не попал Артём Дзюба, который до этого был капитаном национальной команды.
Сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.
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