Карпин — о нехватке шуток Дзюбы в сборной России: Теперь я буду клоуном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время общения с журналистами рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Перед этим полузащитник сборной Далер Кузяев отметил, что форвард петербургской команды отвечал за атмосферу в коллективе.

"Артёма нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет", — сказал футболист, добавив, что шуток в коллективе стало поменьше.

Карпин, отвечая на вопросы СМИ, признался, что пока нельзя сказать, поможет ли сборной отсутствие Дзюбы. При этом он заметил, что теперь шутить в коллективе будет он.

"Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а может, и нет. Никто не знает. Всё зависит от того, как поведут себя футболисты... Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь", — с иронией заявил наставник сборной России.

Напомним, ранее был назван итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В окончательный список не попал Артём Дзюба, который до этого был капитаном национальной команды.