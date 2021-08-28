Он мужик после этого?: Сарик Андреасян оскорбил Леру Кудрявцеву за шутку о своих фильмах и получил ответ
Телеведущая призналась, что не знакома с работами режиссёра, и отметила, что шокирована тем, как он высказывается.
Лера Кудрявцева, Сарик Андреасян. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / leratv / sarik_andreasyan
В российском шоу-бизнесе произошёл очередной скандал. Телеведущая Лера Кудрявцева на конкурсе "Новая волна" позволила себе критически высказаться о фильмах режиссёра Сарика Андреасяна, на что получила возмущённую реакцию кинодеятеля.
"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живёте в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди", — написал Андреасян в "Инстаграме", подчеркнув, что ему стыдно за Кудрявцеву.
Телеведущая прокомментировала оскорбления в свой адрес, отметив, что предвидела такую реакцию.
"Это просто сценарная шутка, и я, кстати, спрашивала про неё, мол, не обидная ли? Но сценаристы сказали: "Нет". А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного", — сказала Кудрявцева в беседе с изданием "Стархит".
Лера добавила, что шокирована тем, как выражается режиссёр.
"Всё, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?!" — возмутилась ведущая.
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