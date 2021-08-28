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Шойгу считает, что талибы вооружены лучше армии Украины

Боевикам радикального движения досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, что больше, чем у Незалежной.

28 августа, 20:14
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

После ухода США из Афганистана представителям радикального движения "Талибан"* досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, это больше, чем у украинской армии, рассказал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На вопрос, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу ответил следующее: "Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить".

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Также Шойгу заявил, что США оставили в Афганистане высокоточного оружия, в том числе противозенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Глава Минобороны выразил надежду, что осуществляемая по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуация из Афганистана российских граждан и граждан стран — членов ОДКБ, а также тех, кто в этом нуждается, закончится нормально.

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"Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится, в общем, нормально, потому что в таких операциях слово "успешно" неприемлемо. Закончится нормально, мы выполним свою задачу", — подчеркнул Шойгу.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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