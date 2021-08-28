Шойгу считает, что талибы вооружены лучше армии Украины

После ухода США из Афганистана представителям радикального движения "Талибан"* досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, это больше, чем у украинской армии, рассказал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На вопрос, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу ответил следующее: "Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить".

Также Шойгу заявил, что США оставили в Афганистане высокоточного оружия, в том числе противозенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Глава Минобороны выразил надежду, что осуществляемая по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуация из Афганистана российских граждан и граждан стран — членов ОДКБ, а также тех, кто в этом нуждается, закончится нормально.

"Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится, в общем, нормально, потому что в таких операциях слово "успешно" неприемлемо. Закончится нормально, мы выполним свою задачу", — подчеркнул Шойгу.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.