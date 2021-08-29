В Одессе ЛГБТ-марш закончился столкновениями и массовыми задержаниями. Видео © "Сегодня"

"Марш равенства" в Одессе, который в субботу, 28 августа, провели представители сексуальных меньшинств, завершился столкновениями с полицией и задержанием более 50 человек. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Как уточняется, к маршу, организованному ЛГБТ-сообществом, присоединились несколько сотен человек. Они несли плакаты и радужные флаги. Шествие по улицам Одессы усиленно охраняла полиция и Нацгвардия. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества. Когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики. В итоге силовики задержали 51 участника нападения, в том числе главу одесского офиса "Традиции и порядка" Илью Попкова.

Также есть информация, что в ходе беспорядков пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Задержанных доставили в отделение полиции, у которого начали собираться представители "Традиции и порядка". Шествия ЛГБТ планируется провести и в других украинских городах: 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве.