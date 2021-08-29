Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна
Трагедия повторилась ровно через 20 лет - 2001 году футболист армейцев ушёл из жизни, получив серьёзную травму во время матча чемпионата России.
Александр Шишмарев, Сергей Перхун. Коллаж © LIFE. Фото © ФК "Красная Звезда" / ИТАР-ТАСС / Игорь Уткин
28 августа 2001 года ушёл из жизни украинский вратарь московского ЦСКА Сергей Перхун. Он умер спустя десять дней после столкновения с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым в матче чемпионата России по футболу. Перхун получил черепно-мозговую травму и скончался из-за отёка мозга.
28 августа 2021 года история повторилась — в Калининграде во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" (Советск) травму получил вратарь гостей Александр Шишмарев. Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно. Трагедия повторилась спустя 20 лет.
Сборная России по футболу выразила соболезнования родным Шишмарева.
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"Сегодня во время тренировочного матча "Балтика-М" - "Красная Звезда" вратарь команды из Советска Александр Шишмарев получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким", — говорится в "Твиттере" национальной команды.
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