Свои соболезнования в связи с гибелью Александра Шишмарёва выразила сборная России по футболу.

28 августа 2001 года ушёл из жизни украинский вратарь московского ЦСКА Сергей Перхун. Он умер спустя десять дней после столкновения с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым в матче чемпионата России по футболу. Перхун получил черепно-мозговую травму и скончался от отёка мозга.

28 августа 2021 года история повторилась — в Калининграде во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" (Советск) травму получил вратарь гостей Александр Шишмарёв. Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно. Трагедия повторилась спустя 20 лет.

Сборная России по футболу выразила соболезнования родным Шишмарёва.

"Сегодня во время тренировочного матча "Балтика-М" — "Красная Звезда" вратарь команды из Советска Александр Шишмарёв получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким", — говорится в твиттере национальной команды.