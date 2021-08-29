28 августа 2001 года ушёл из жизни украинский вратарь московского ЦСКА Сергей Перхун. Он умер спустя десять дней после столкновения с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым в матче чемпионата России по футболу. Перхун получил черепно-мозговую травму и скончался из-за отёка мозга.

28 августа 2021 года история повторилась — в Калининграде во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" (Советск) травму получил вратарь гостей Александр Шишмарев. Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно. Трагедия повторилась спустя 20 лет.

Сборная России по футболу выразила соболезнования родным Шишмарева.