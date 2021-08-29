Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна
Александр Шишмарёв, Сергей Перхун. Коллаж © LIFE. Фото © ФК "Красная Звезда" / ИТАР-ТАСС / Игорь Уткин
Свои соболезнования в связи с гибелью Александра Шишмарёва выразила сборная России по футболу.
28 августа 2001 года ушёл из жизни украинский вратарь московского ЦСКА Сергей Перхун. Он умер спустя десять дней после столкновения с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым в матче чемпионата России по футболу. Перхун получил черепно-мозговую травму и скончался от отёка мозга.
28 августа 2021 года история повторилась — в Калининграде во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" (Советск) травму получил вратарь гостей Александр Шишмарёв. Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно. Трагедия повторилась спустя 20 лет.
Сборная России по футболу выразила соболезнования родным Шишмарёва.
"Сегодня во время тренировочного матча "Балтика-М" — "Красная Звезда" вратарь команды из Советска Александр Шишмарёв получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким", — говорится в твиттере национальной команды.
История Сергея Перхуна стала одной из самых известных трагедий российского футбола. Кто ещё из футболистов погиб после столкновений, остановки сердца и других происшествий на поле — в специальном материале Life.ru.