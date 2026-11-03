Футболисты, умершие после трагедий на поле: Хесус де Мигель, Перхун, Фоэ, Фехер и другие Оглавление Трагедии на футбольном поле: главное за минуту Хесус де Мигель: столкновение в матче «Тенерифе» — «Андорра» Сергей Перхун: столкновение, после которого вратаря ЦСКА не удалось спасти Марк-Вивьен Фоэ: рухнул на поле без столкновения Миклош Фехер: улыбнулся арбитру, сделал несколько шагов и упал Антонио Пуэрта: смог уйти с поля, но умер через три дня Хрвое Чустич: смертельной оказалась бетонная стена возле поля Патрик Экенг: потерял сознание через несколько минут после выхода на замену Что изменилось в футболе после подобных трагедий Кристиан Эриксен: случай, который закончился спасением Футболисты, умершие на поле: почему эти истории продолжают вспоминать FAQ Хесус де Мигель умер после тяжёлого столкновения во время матча «Тенерифе». Сергей Перхун, Марк-Вивьен Фоэ, Миклош Фехер, Антонио Пуэрта и другие трагические истории футбола. 3852 3852 Сергей Перхун, Марк-Вивьен Фоэ, Миклош Фехер, Антонио Пуэрта и Хесус де Мигель — футболисты, умершие после трагедий на поле. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Испанский футбол 3 ноября 2026 года потрясла смерть 30-летнего нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Днём ранее в концовке матча с «Андоррой» форвард тяжело столкнулся с выбежавшим из ворот Хесусом Овоно, потерял сознание и был доставлен в больницу. «Тенерифе» сообщил о смерти игрока утром 3 ноября, а Федерация футбола Испании в знак траура перенесла запланированные на этот день матчи Кубка Испании и Кубка королевы.

Точная медицинская причина смерти де Мигеля на момент подготовки материала официально не названа. Поэтому корректно говорить, что футболист умер после тяжёлого инцидента во время матча, а не самостоятельно устанавливать прямую причинно-следственную связь между конкретным ударом и смертью.

Трагедия де Мигеля вновь напомнила о других матчах, после которых футбол уже не мог остаться прежним. Сергей Перхун погиб после тяжёлого столкновения, Марк-Вивьен Фоэ и Миклош Фехер внезапно потеряли сознание без контакта с соперником, Антонио Пуэрта после первого коллапса даже сумел самостоятельно покинуть поле, а Хрвое Чустич получил смертельную травму из-за бетонной стены возле газона.

Life.ru вспоминает самые известные случаи.

Трагедии на футбольном поле: главное за минуту

Трагедии на футбольном поле: известные случаи гибели и тяжёлых происшествий с игроками в XXI веке. Инфографика Life.ru.

Хесус де Мигель: столкновение в матче «Тенерифе» — «Андорра»

2 ноября «Тенерифе» принимал «Андорру» в матче второго испанского дивизиона. В компенсированное время при счёте 2:2 де Мигель побежал за длинной передачей, а вратарь гостей Хесус Овоно далеко вышел из ворот.

Игроки столкнулись. Форвард «Тенерифе» потерял сознание, а партнёры и соперники немедленно позвали врачей. Овоно получил красную карточку. В официальном протоколе арбитр описал эпизод как грубое столкновение с поднятой ногой и чрезмерной силой.

Де Мигеля увезли в больницу Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария. Вечером клуб сообщал, что футболист находится в отделении интенсивной терапии в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Утром 3 ноября «Тенерифе» объявил, что Хесус де Мигель скончался в 08:00. Ему было 30 лет.

Испанская федерация после известия о смерти футболиста перенесла матчи национальных кубковых турниров, назначенные на этот день.

Сергей Перхун: столкновение, после которого вратаря ЦСКА не удалось спасти

Для российского футбола одна из самых тяжёлых историй произошла в августе 2001 года.

В матче чемпионата России между махачкалинским «Анжи» и ЦСКА вратарь армейцев Сергей Перхун вышел навстречу нападающему Будуну Будунову. Футболисты столкнулись головами.

Сергей Перхун в составе ЦСКА. В августе 2001 года вратарь получил тяжёлую травму в матче с «Анжи» и спустя десять дней умер. Фото © Уткин Игорь/ ИТАР-ТАСС

Перхун получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали, однако спустя десять дней, 28 августа, 23-летний голкипер умер.

UEFA подтверждает, что причиной госпитализации стали тяжёлые повреждения головы, полученные именно при столкновении с игроком «Анжи».

За ЦСКА Перхун успел провести всего 13 матчей. Спустя 25 лет армейский клуб поднял его футболку с номером 16 под своды стадиона.

Life.ru уже рассказывал о трагедии Перхуна и о похожем случае с вратарём Александром Шишмарёвым в Калининграде.

Марк-Вивьен Фоэ: рухнул на поле без столкновения

История камерунца Марка-Вивьена Фоэ показывает принципиально другой сценарий.

26 июня 2003 года Камерун играл с Колумбией в полуфинале Кубка конфедераций во французском Лионе.

На 71-й минуте 28-летний полузащитник внезапно упал на газон. Рядом с ним не было другого игрока — столкновения не произошло.

Медики пытались спасти футболиста, однако Фоэ умер.

FIFA позднее сообщала, что причиной стала ранее не выявленная патология сердца.

Камерун выиграл тот полуфинал со счётом 1:0, но футболисты узнали о смерти партнёра уже после матча.

В финале Кубка конфедераций игроки Камеруна и Франции вышли на разминку в футболках с фамилией Фоэ и номером 17.

Сборная Камеруна почтила память Марка-Вивьена Фоэ, который потерял сознание во время полуфинала Кубка конфедераций 2003 года и умер. Фото © imago/PanoramiC

Миклош Фехер: улыбнулся арбитру, сделал несколько шагов и упал

25 января 2004 года «Бенфика» играла на выезде с «Виторией Гимарайнш».

Венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену во втором тайме. Ближе к концовке встречи арбитр показал ему жёлтую карточку.

Футболист улыбнулся, сделал несколько шагов, наклонился вперёд и рухнул на газон.

У 24-летнего Фехера произошла остановка сердца.

Миклош Фехер в составе «Бенфики». В январе 2004 года футболист потерял сознание прямо на поле и скончался после остановки сердца. Фото с официального сайта памяти Микоша Фехера

Игроки и медицинские сотрудники обеих команд пытались его реанимировать. Затем футболиста доставили в больницу Гимарайнша, где врачи констатировали смерть.

Кадры последних секунд Фехера стали одними из самых известных трагических эпизодов в истории европейского футбола.

Антонио Пуэрта: смог уйти с поля, но умер через три дня

В августе 2007 года 22-летний полузащитник «Севильи» Антонио Пуэрта потерял сознание во время матча чемпионата Испании против «Хетафе».

Через некоторое время он пришёл в себя. Более того, Пуэрта сумел самостоятельно покинуть поле.

Но в раздевалке состояние футболиста снова резко ухудшилось. Ему потребовалась сердечно-лёгочная реанимация, после чего его госпитализировали.

Пуэрта находился в критическом состоянии три дня и умер 28 августа. UEFA сообщала о повторных остановках сердца после первоначального коллапса.

Антонио Пуэрта. В августе 2007 года игрок «Севильи» потерял сознание во время матча, а спустя три дня умер в больнице. Фото © wikipedia.org

Этот случай особенно важен тем, что внешнее улучшение состояния непосредственно после эпизода не означало исчезновения угрозы.

Хрвое Чустич: смертельной оказалась бетонная стена возле поля

Смерть хорватского футболиста Хрвое Чустича была связана не с внезапной остановкой сердца, а с инфраструктурой стадиона.

29 марта 2008 года во время матча «Задара» с «Цибалией» 24-летний Чустич после игрового эпизода оказался за пределами боковой линии.

Хрвое Чустич. Хорватский футболист получил смертельную травму после столкновения с бетонной стеной у края поля в 2008 году. Кадр из репортажа © nogometne-vijesti

По инерции футболист врезался головой в бетонную стену, расположенную слишком близко к газону.

Чустич получил тяжёлую травму головы, потерял сознание и был доставлен в больницу. 3 апреля футболист умер, так и не придя в сознание.

Все матчи следующего тура чемпионата Хорватии были перенесены.

История стала одним из наиболее наглядных примеров того, почему безопасность пространства вокруг футбольного поля так же важна, как состояние самого газона.

Патрик Экенг: потерял сознание через несколько минут после выхода на замену

6 мая 2016 года камерунский полузащитник Патрик Экенг вышел на замену за бухарестское «Динамо» в матче чемпионата Румынии против «Вииторул».

Спустя несколько минут 26-летний футболист внезапно потерял сознание и упал на поле.

Его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. UEFA сообщала о смерти игрока после коллапса во время встречи.

Патрик Экенг в форме бухарестского «Динамо». В мае 2016 года камерунец потерял сознание вскоре после выхода на замену и умер в больнице. Фото © geo.tv

После трагедии Румынская футбольная федерация провела проверку медицинского оснащения клубов, а затем начала обеспечивать команды автоматическими наружными дефибрилляторами и проводить обучение по оказанию первой помощи.

Что изменилось в футболе после подобных трагедий

Одна из главных тем, которая объединяет эти истории, — развитие экстренной медицинской помощи непосредственно на стадионе.

UEFA требует наличия необходимого реанимационного оборудования на матчах своих турниров. В годовом отчёте организации отдельно подчёркивалось: игра под эгидой UEFA не должна начинаться без автоматического наружного дефибриллятора, мешка для искусственной вентиляции лёгких и оборудования для безопасной транспортировки пострадавшего.

Особенно наглядно значение этой системы проявилось в истории, которая не закончилась трагедией.

Кристиан Эриксен: случай, который закончился спасением

12 июня 2021 года во время матча Евро между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание.

У футболиста произошла остановка сердца.

Кристиан Эриксен. В июне 2021 года датчанин перенёс остановку сердца во время матча Евро, но благодаря реанимации его удалось спасти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8

Медики немедленно начали сердечно-лёгочную реанимацию и использовали дефибриллятор. Сердце удалось запустить, Эриксена доставили в больницу в стабильном состоянии.

UEFA впоследствии вручила врачам и капитану сборной Дании Симону Кьеру специальную награду за их действия.

История Эриксена показывает, почему при остановке сердца счёт действительно идёт на минуты и почему подготовленная медицинская команда и доступный дефибриллятор непосредственно у поля способны изменить исход.

Футболисты, умершие на поле: почему эти истории продолжают вспоминать

Большинство перечисленных случаев произошли много лет назад, однако они регулярно возвращаются в поисковую выдачу после новых тяжёлых происшествий.

Сергей Перхун остаётся одной из самых известных трагедий российского футбола. Фоэ и Фехер — символами внезапной смерти молодых профессиональных спортсменов. Пуэрта — примером того, что кратковременное улучшение состояния не всегда означает устранение угрозы. Чустич — напоминанием о безопасности стадионной инфраструктуры.

А история Хесуса де Мигеля теперь стала ещё одним трагическим эпизодом, после которого футбольному миру вновь пришлось говорить не о результате матча, а о человеческой жизни.

FAQ

Что случилось с Хесусом де Мигелем?

2 ноября 2026 года нападающий «Тенерифе» тяжело столкнулся с вратарём «Андорры» в концовке матча, потерял сознание и был госпитализирован. 3 ноября «Тенерифе» сообщил о смерти 30-летнего футболиста.

От чего умер Хесус де Мигель?

Окончательная официальная медицинская причина смерти на момент публикации не объявлена. Известно, что тяжёлому состоянию предшествовало столкновение во время матча, а затем футболист оказался в реанимации.

Как умер Сергей Перхун?

В 2001 году вратарь ЦСКА Сергей Перхун столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым, получил тяжёлую травму головы и умер спустя десять дней.

Что произошло с Марком-Вивьеном Фоэ?

Фоэ внезапно потерял сознание без контакта с другим игроком в полуфинале Кубка конфедераций 2003 года. FIFA позднее сообщала о ранее не выявленном заболевании сердца.

Как умер Миклош Фехер?

24-летний футболист «Бенфики» перенёс остановку сердца во время матча чемпионата Португалии в январе 2004 года и умер в больнице.

Что случилось с Антонио Пуэртой?

Игрок «Севильи» потерял сознание во время матча в августе 2007 года, пришёл в себя и покинул поле, однако затем его состояние снова ухудшилось. Он умер через три дня.

Кто из футболистов умер после столкновения на поле?

Среди наиболее известных случаев — Сергей Перхун. В 2026 году после тяжёлого столкновения во время матча был госпитализирован Хесус де Мигель, который скончался на следующий день.

Были ли футболисты, которых удалось спасти после остановки сердца?

Да. Самый известный пример — Кристиан Эриксен. В 2021 году у него остановилось сердце во время матча Евро, однако благодаря немедленной реанимации и дефибрилляции футболиста удалось спасти.

Авторы Александра Новоселова