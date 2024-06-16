Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа
Сборные Дании и Словении выдали первую ничью на Евро-2024
Кристиан Эриксен. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Сборные Дании и Словении сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
У датчан отличился Кристиан Эриксен, поразивший ворота соперника на 17-й минуте. Это произошло ровно через 1100 дней после трагедии, случившейся на прошлом чемпионате Европы, когда Эриксен упал на поле в игре с Финляндией. Оказалось, что игрок пережил сердечный приступ, прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Ответный точный удар нанёс Эрик Янжа на 77-й.
Это первая ничья на Евро-2024. Также в группе С, где выступают Дания и Словения, играют сборные Сербии и Англии.
Ранее Life.ru писал, что фанаты Англии и Сербии устроили массовую драку перед игрой сборных на Евро-2024. По словам свидетелей потасовки, инициатором мордобоя стали англичане, которые напали на бар с отдыхающими сербами.