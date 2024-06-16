Эриксен забил на Евро спустя 1100 дней после пережитого на поле сердечного приступа

Сборные Дании и Словении сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

У датчан отличился Кристиан Эриксен, поразивший ворота соперника на 17-й минуте. Это произошло ровно через 1100 дней после трагедии, случившейся на прошлом чемпионате Европы, когда Эриксен упал на поле в игре с Финляндией. Оказалось, что игрок пережил сердечный приступ, прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Ответный точный удар нанёс Эрик Янжа на 77-й.

Это первая ничья на Евро-2024. Также в группе С, где выступают Дания и Словения, играют сборные Сербии и Англии.