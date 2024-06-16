Фанаты Англии и Сербии устроили массовую драку перед игрой сборных на Евро-2024

Массовая драка с участием десятков футбольных фанатов из Англии и Сербии произошла 16 июня в немецком городе Гельзенкирхен. Болельщики схлестнулись за несколько часов до матча с участием сборных двух стран в рамках группового этапа Евро-2024, сообщили в The Guardian со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей потасовки, инициатором мордобоя стали англичане, которые напали на бар с отдыхающими сербами. На кадрах с места инцидента видно, что болельщики пустили в ход не только кулаки, но и мебель, разгромив уличную веранду заведения.

Фанаты из Англии и Сербии устроили массовую драку. Видео © X / Football Fights

Разнять разъярённых фанатов удалось лишь стражам правопорядка, которые оперативно развели "комбатантов" по разным углам. Серьёзнее всего пострадал болельщик из Бирмингема, получивший ранение в голову. Также травмами отделался один из силовиков.