Фанаты Англии и Сербии устроили массовую драку перед игрой сборных на Евро-2024
Массовая драка с участием десятков футбольных фанатов из Англии и Сербии произошла 16 июня в немецком городе Гельзенкирхен. Болельщики схлестнулись за несколько часов до матча с участием сборных двух стран в рамках группового этапа Евро-2024, сообщили в The Guardian со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей потасовки, инициатором мордобоя стали англичане, которые напали на бар с отдыхающими сербами. На кадрах с места инцидента видно, что болельщики пустили в ход не только кулаки, но и мебель, разгромив уличную веранду заведения.
Фанаты из Англии и Сербии устроили массовую драку. Видео © X / Football Fights
Разнять разъярённых фанатов удалось лишь стражам правопорядка, которые оперативно развели "комбатантов" по разным углам. Серьёзнее всего пострадал болельщик из Бирмингема, получивший ранение в голову. Также травмами отделался один из силовиков.
Один из пострадавших в результате драки. Фото © X / Euro 24 Hub
Напомним, чемпионат Европы по футболу стартовал в Германии 14 июня. Помериться силами уже успели сборные ФРГ и Шотландии (5:1), Испании и Хорватии (3:0), Нидерландов и Польши (2:1) и Италии и Албании (2:1). Кстати, это не единственный инцидент, который произошёл перед сегодняшним матчем. В Гамбурге мужчина напал на полицейских, им пришлось открыть стрельбу.
X / Football Fights