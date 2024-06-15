Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B

Матч между футбольными сборными Испании и Хорватии в рамках группового этапа Евро-2024 завершился уверенной победой "красной фурии". Встреча прошла в Берлине, финальный счёт игры — 3:0.

Испанцы с первого же тайма начали прессинговать оппонентов, рассекая их строй стремительными атаками. Все три мяча были забиты в первую сорокапятиминутку. Авторами голов стали форвард Альваро Мората, хавбек Фабиан Руис и защитник Дани Карвахаль. В конце второго тайма хорватская сборная получила шанс сократить отставание благодаря пенальти, но нападающий команды Бруно Петкович не реализовал удар.

Следующими соперниками испанской сборной в группе B станут итальянцы. Хорватам же предстоит встретиться с албанскими футболистами.