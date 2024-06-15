Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B
Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sefutbol
Матч между футбольными сборными Испании и Хорватии в рамках группового этапа Евро-2024 завершился уверенной победой "красной фурии". Встреча прошла в Берлине, финальный счёт игры — 3:0.
Испанцы с первого же тайма начали прессинговать оппонентов, рассекая их строй стремительными атаками. Все три мяча были забиты в первую сорокапятиминутку. Авторами голов стали форвард Альваро Мората, хавбек Фабиан Руис и защитник Дани Карвахаль. В конце второго тайма хорватская сборная получила шанс сократить отставание благодаря пенальти, но нападающий команды Бруно Петкович не реализовал удар.
Следующими соперниками испанской сборной в группе B станут итальянцы. Хорватам же предстоит встретиться с албанскими футболистами.
Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня с матча сборных Германии и Шотландии. Немцы отправили в ворота гостей аж пять мячей, пропустив в ответ лишь один гол. Победа команды из ФРГ стала самой крупной для игр открытия Евро.