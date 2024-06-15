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15 июня, 18:24

Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B

Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sefutbol

Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sefutbol

Матч между футбольными сборными Испании и Хорватии в рамках группового этапа Евро-2024 завершился уверенной победой "красной фурии". Встреча прошла в Берлине, финальный счёт игры — 3:0.

Испанцы с первого же тайма начали прессинговать оппонентов, рассекая их строй стремительными атаками. Все три мяча были забиты в первую сорокапятиминутку. Авторами голов стали форвард Альваро Мората, хавбек Фабиан Руис и защитник Дани Карвахаль. В конце второго тайма хорватская сборная получила шанс сократить отставание благодаря пенальти, но нападающий команды Бруно Петкович не реализовал удар.

Следующими соперниками испанской сборной в группе B станут итальянцы. Хорватам же предстоит встретиться с албанскими футболистами.

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Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня с матча сборных Германии и Шотландии. Немцы отправили в ворота гостей аж пять мячей, пропустив в ответ лишь один гол. Победа команды из ФРГ стала самой крупной для игр открытия Евро.

Илья Пушкарев
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