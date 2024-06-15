5:1: В матче открытия Евро-2024 немцы разгромили шотландцев

Немецкая сборная одержала победу в схватке с командой Шотландии в матче открытия домашнего чемпионата Европы по футболу со счётом 5:1.

В немецкой команде на 10-й минуте гол забил Флориан Вирц, на 19-й — Джамал Мусиала, на 45-й +1 с пенальти — Кай Хаверц, на 68-й — Никлас Фюллькру, на 90-й +3 — Эмре Джан. На 87-й минуте немецкий защитник Антонио Рюдигер забил автогол.

Не обошлось без неприятностей. Незадолго до конца первого тайма защитник шотландской команды Райан Портеус был "удостоен" красной карточки. Победа немецкой команды стала самой крупной для матчей открытия Евро. Самым молодым автором первого гола на чемпионатах Европы является 21-летний Вирц. Кроме того, команда Германии впервые в истории забила три мяча в первом тайме на Евро.

Следующие матчи состоятся 19 июня. Немцы сыграют с венграми, и в тот же день шотландцы — со швейцарцами.