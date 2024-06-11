Евро-2024: состав, фавориты и возможные сенсации 14 июня стартует главное футбольное событие Старого Света — чемпионат Европы по футболу. В турнире примут участие 24 национальные сборные команды, первенство пройдёт в Германии и продлится месяц. 11 июня, 05:33 Евро-2024: состав, фавориты и возможные сенсации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

О том, что сборную России не допустили к отбору на чемпионат Европы по футболу 2024 года, стало известно ещё в сентябре 2022 года. В РФС тогда отметили, что причиной для недопуска к жеребьёвке стало решение УЕФА об отстранении российских сборных и клубов от участия во всех международных соревнованиях на неопределённый срок. Недавно российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что последние матчи "шикарно складываются для сборной России", а команда смотрится сплочённой. В товарищеском матче наша сборная обыграла Белоруссию (4:0).

Состав участников Евро-2024

За главный европейский национальный трофей сразятся сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Шотландии.

Команды поделены на шесть групп по четыре сборные. В рамках группового этапа они сыграют с каждой сборной из своего квартета за право выйти в плей-офф. В 1/8 первенства пройдут команды, занявшие первое и второе место в своих группах, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место. В стадии плей-офф действует олимпийская система, согласно которой проигравшая команда вылетает из турнира, а победившая проходит в следующий этап.

За главный европейский национальный трофей в 2024 году сразятся сборные 24 государств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EFKS

Групповой этап продлится с 14 по 26 июня, матчи 1/8 пройдут с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы команды сыграют 5–6 июля, полуфиналы — 9–10 июля, а главный матч, на котором определится новый чемпион Европы, состоится 14 июля.

Главные фавориты первенства

Традиционно фаворитами чемпионата Европы считаются сборные: Англии, которая на прошлом Евро дошла до финала, Германии как хозяйки турнира, Италии, которая выступит в статусе действующего победителя турнира, Испании, дошедшей на прошлом Евро до полуфинала, Португалии — чемпиона Европы 2016 года — и Франции — серебряного призёра мирового первенства – 2022.

Суперкомпьютер компании Opta провёл 10 тысяч симуляций турнира и спрогнозировал, у каких сборных больше всего шансов на успех. Сборная Франции. Фото © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Суперкомпьютер компании Opta провёл 10 тысяч симуляций турнира и назвал сборную Англии главным фаворитом турнира, а вероятность её чемпионства оценил в 19,9%. Шансы на выход англичан в финал суперкомпьютер оценил в 31,1%, а в полуфинал — в 48,2%. Сборная Англии на Евро-2024 выставит один из сильнейших составов на турнире. Здесь стоит отметить и обладателя "Золотой бутсы" Гарри Кейна, и победителя Лиги чемпионов УЕФА в составе "Реала" Джуда Беллингема, и других топ-футболистов.

На втором месте рейтинга значится сборная Франции, чьи шансы на победу в первенстве оцениваются в 19,1%, а на выход в финал — в 30,4%. Главной звездой команды, безусловно, считается нападающий Килиан Мбаппе. В прошедшем сезоне в составе ПСЖ француз сыграл 48 матчей, в которых забил 44 гола.

Тройку фаворитов замкнула команда Германии, которая может победить в домашнем турнире с вероятностью в 12,4%. Её выход в финал оценивается в 22,4%. Далее в рейтинге расположились Испания и Португалия.

Наименьшие шансы на победу в турнире имеют команды Грузии (0,1%), Албании (0,2%), Словакии (0,3%), Словении (0,4%) и Румынии (0,5%).

С такой оценкой компании Opta согласны опрошенные Life.ru эксперты. Заслуженный тренер России Александр Тарханов уверен, что именно сборные Англии и Франции имеют больше всего шансов на выход в финал.

"У англичан достаточно слаженная команда, у французов только один Килиан Мбаппе чего стоит, да и остальные игроки в обеих сборных представляют топ-клубы", — отметил эксперт в беседе с Life.ru. У Германии, которая на последних крупных турнирах не демонстрировала яркую и слаженную игру, шансы есть, но они не так велики, считает Тарханов.

Сборная Германии. Фото © ТАСС / ЕРА / CJ Gunther

"Немцы до этого не показывали достойную игру, и вчерашняя ничья в товарищеском матче с Украиной также говорит о наличии проблем в стане команды", — уверен спикер. Шансы сборной Испании на победу в Евро, по мнению Тарханова, тоже невелики.

"У испанцев на этом турнире очень молодой состав, не хватает опытных игроков, которые могли бы поделиться опытом", — заключил эксперт.

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин также уверен, что англичане и французы имеют большие шансы, но возможны и сенсации на предстоящем первенстве Европы.

"Я уверен, что сборные Англии и Франции должны дойти до полуфинала, а после встретиться в финале. Но футбол — непредсказуемая игра, за это мы его и любим", — отметил Булыкин.

Возможные сенсации на Евро-2024

Александр Тарханов считает, что на первенстве Европы соберутся сильнейшие команды континента, поэтому не стоит раньше времени списывать какую-либо сборную.

"Та же сборная Грузии может преподнести сюрприз, будем болеть, чтобы команда из постсоветского пространства дошла до финала", — сказал эксперт.

Сборная Грузии. Фото © Getty Images / Georgi Paleykov / NurPhoto

По мнению Дмитрия Булыкина, на таких крупных турнирах аутсайдеров нет, поэтому возможен любой исход.

"В первенствах мира и Европы слабые команды не участвуют. Поэтому будем наслаждаться яркой игрой всех команд. А какая из них победит — ни один суперкомпьютер не скажет", — добавил спикер.

Состав участников Евро-2024, в котором, помимо явных фаворитов, сыграют сборные, которые нередко выступают в качестве тёмных лошадок, не исключает вероятность различных сценариев развития событий. Не стоит сбрасывать со счетов такие страны, как Хорватия и Бельгия, которые на последних турнирах становились серебряными и бронзовыми призёрами чемпионатов мира и Европы. Немалое число игроков из топ-клубов представляют и другие национальные сборные, поэтому нас, без сомнения, ждёт красивый футбол.

Авторы Альмир Хабибуллин