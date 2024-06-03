Феерическая победа: Как "Зенит" обыграл "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу 2 июня состоялся матч суперфинала Кубка России, в котором петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" со счётом 2:1. Матч прошел в Москве на стадионе "Лужники". 3 июня, 13:46 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ход игры "Зенит" — "Балтика"

Номинальные хозяева матча вышли вперед на 40-й минуте игры — отличился Алекс Фернандес. На 69-й минуте, казалось, "Зениту" удалось сравнять счёт, но гол Вендела был отменён после вмешательства бригады VAR. Вплоть до 81-й минуты калининградцы вели, однако усилиями Нино футболистам из Петербурга всё же удалось сравнять счёт. Уже в компенсированное время "Зенит" вырвал победу в матче — гол забил Нуралы Алип.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал победу своей команды заслуженной. "Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная", — отметил он в эфире "Матч ТВ".

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Новый рекорд "Зенита"

Нынешняя победа в Кубке России стала для петербуржцев уже пятой в истории. По этому показателю команда обошла московский "Спартак", который выигрывал данный трофей четыре раза. В текущем сезоне "Зениту" в последнем туре также удалось вырвать чемпионство в Российской премьер-лиге. На очереди — матч за Суперкубок страны, в котором клуб из Петербурга сыграет с "Краснодаром", занявшим второе место в турнирной таблице РПЛ.

Матч за Суперкубок состоится 13 июля. В игре за трофей получают право сыграть чемпион страны и обладатель Кубка России. Согласно регламенту, если один и тот же клуб возьмет оба трофея, то его соперником в матче за Суперкубок становится вторая команда РПЛ.

Игроки "Зенита" после победы в матче. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Балтика", дошедшая до суперфинала Кубка России, крайне неудачно выступила в розыгрыше национального чемпионата. Команда из Калининграда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела из высшего дивизиона. В следующем сезоне она будет играть в Первой лиге. Её место в РПЛ займёт махачкалинское «Динамо», завоевавшее серебряные медали лиги.

Авторы Альмир Хабибуллин