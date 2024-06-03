Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Феерическая победа: Как "Зенит" обыграл "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

2 июня состоялся матч суперфинала Кубка России, в котором петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" со счётом 2:1. Матч прошел в Москве на стадионе "Лужники".

3 июня, 13:46
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ход игры "Зенит" — "Балтика"

Номинальные хозяева матча вышли вперед на 40-й минуте игры — отличился Алекс Фернандес. На 69-й минуте, казалось, "Зениту" удалось сравнять счёт, но гол Вендела был отменён после вмешательства бригады VAR. Вплоть до 81-й минуты калининградцы вели, однако усилиями Нино футболистам из Петербурга всё же удалось сравнять счёт. Уже в компенсированное время "Зенит" вырвал победу в матче — гол забил Нуралы Алип.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал победу своей команды заслуженной.

"Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная", — отметил он в эфире "Матч ТВ".

Видео © Telegram / Агентство "Москва"

Новый рекорд "Зенита"

Нынешняя победа в Кубке России стала для петербуржцев уже пятой в истории. По этому показателю команда обошла московский "Спартак", который выигрывал данный трофей четыре раза. В текущем сезоне "Зениту" в последнем туре также удалось вырвать чемпионство в Российской премьер-лиге. На очереди — матч за Суперкубок страны, в котором клуб из Петербурга сыграет с "Краснодаром", занявшим второе место в турнирной таблице РПЛ.

Матч за Суперкубок состоится 13 июля. В игре за трофей получают право сыграть чемпион страны и обладатель Кубка России. Согласно регламенту, если один и тот же клуб возьмет оба трофея, то его соперником в матче за Суперкубок становится вторая команда РПЛ.

Игроки "Зенита" после победы в матче. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Игроки "Зенита" после победы в матче. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Балтика", дошедшая до суперфинала Кубка России, крайне неудачно выступила в розыгрыше национального чемпионата. Команда из Калининграда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела из высшего дивизиона. В следующем сезоне она будет играть в Первой лиге. Её место в РПЛ займёт махачкалинское «Динамо», завоевавшее серебряные медали лиги.

Что скрывается за медобследованием вратаря сборной РФ Матвея Сафонова
Что скрывается за медобследованием вратаря сборной РФ Матвея Сафонова
Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!