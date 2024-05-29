Что скрывается за медобследованием вратаря сборной РФ Матвея Сафонова Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов может перейти в стан чемпиона Франции. Информация о трансфере активно обсуждается в российских и зарубежных СМИ. 29 мая, 09:36 Голкипер сборной России Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

За сколько могли купить голкипера сборной России

Самым ярким трансфером этого года в российском футболе может стать переход голкипера сборной России Матвея Сафонова из "Краснодара" во французский клуб "ПСЖ". Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что условия сделки стороны уже обсудили, а футболисту предстоит пройти медицинское обследование. Предполагается, что контракт будет подписан на пять лет. По данным портала "Чемпионат", ПСЖ и "Краснодар" сошлись на сумме 20 млн евро.

Состояние здоровья Матвея Сафонова

В подавляющем большинстве случаев прохождение медосмотра — это формальность. О наличии у Сафонова хронических заболеваний неизвестно, поэтому, скорее всего, по его прохождении обследования ПСЖ объявит о своём новом приобретении. В марте прошлого года футболист переболел коронавирусом, из-за ковида он пропустил матчи национальной сборной с командами Ирана и Ирака, а также игру РПЛ с "Локомотивом". Но спортсмен довольно-таки быстро восстановился и вернулся в стан команды.

Зачем ПСЖ понадобился Сафонов

В настоящее время основным голкипером парижан остаётся игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Вероятно, Сафонов рассматривается в качестве запасного вратаря команды.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото © ТАСС / ЕРА / Carl Recine / POOL

Об интересе французов к российскому игроку информация в СМИ начала всплывать в конце текущего сезона. В апреле делегация ПСЖ во главе с клубным скаутом Пьером Рейно побывала в Краснодаре, чтобы воочию оценить игру 25-летнего голкипера. Как сообщало издание "РБ Спорт", французы присутствовали на матчах краснодарского клуба с "Зенитом" и "Факелом". По окончании матчей Пьер Рейно предварительно обсудил условия перехода с Сафоновым.

Накануне корреспондент издания RMC Sport Фабрис Хокинс в своих соцсетях сообщил, что футболист уже прибыл во Францию. Российский комментатор Константин Генич, комментируя возможный переход Сафонова, назвал трансфер "грандиозным событием".

"Знал об интересе ПСЖ ещё месяца полтора назад, но как-то не верилось… И вот! Мотя, удачи", — написал он в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провёл за "Краснодар" 30 матчей в РПЛ, пропустив 27 мячей и отыграв 11 игр без пропущенных голов. "Быки" стали серебряными призёрами Российской премьер-лиги, уступив одно очко "Зениту". ПСЖ в прошедшем сезоне стал чемпионом Франции, опередив ближайшего преследователя на девять очков.

Авторы Альмир Хабибуллин