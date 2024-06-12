Названы город и дата Суперкубка России по футболу
Волгоград примет матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром"
Волгоград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov
Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским ФК "Зенит" и ФК "Краснодар" состоится на "Волгоград-арене" 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
О времени начала матча будет объявлено дополнительно. "Волгоград-арена" была построена специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На стадионе прошли четыре матча группового этапа турнира. Спортивный объект вместимостью 45 тысяч человек является домашним стадионом футбольного клуба "Ротор".
"Зенит" восемь раз побеждал в Суперкубке РФ (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023). В прошлом году в Казани сине-бело-голубые одолели московский ЦСКА в серии пенальти. Футболисты "Краснодара" примут участие в игре за Суперкубок России в первый раз.
А ранее Life.ru писал, что "Зенит" получил на вечное хранение Кубок России по футболу. Клуб заслужил это право благодаря пятой победе в турнире. Прошлый чемпионат также остался за петербуржцами. "Краснодар" стал вторым.