Названы город и дата Суперкубка России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским ФК "Зенит" и ФК "Краснодар" состоится на "Волгоград-арене" 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

О времени начала матча будет объявлено дополнительно. "Волгоград-арена" была построена специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На стадионе прошли четыре матча группового этапа турнира. Спортивный объект вместимостью 45 тысяч человек является домашним стадионом футбольного клуба "Ротор".