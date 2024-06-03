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Регион
3 июня, 13:56

"Зенит" получил Кубок России на вечное хранение

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак после победы в матче. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак после победы в матче. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС

"Зенит" получил на вечное хранение Кубок России по футболу. Сине-бело-голубые заслужили это право благодаря пятой победе в турнире.

Как сообщается в телеграм-канале клуба, регламент футбольного первенства России гласит, что кубок навсегда остаётся у той команды, которая станет сильнейшей или три раза подряд, или в общей сложности пять раз. Ну а РФС остаётся лишь изготовить новый кубок — трофей для будущих победителей.

"Кубок России пополнит коллекцию национальных трофеев, оригиналы которых хранятся в клубе, — это кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон 2018/19) и кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон 2021/22)", — хвастаются в телеграм-канале "Зенита".

Феерическая победа: Как "Зенит" обыграл "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу
Феерическая победа: Как "Зенит" обыграл "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

Ранее петербургский "Зенит" одолел калининградскую "Балтику" в финальном матче Кубка России по футболу. Встреча на стадионе "Лужники" в столице закончилась со счётом 2:1. Так, футбольный клуб из Петербурга стал шестикратным победителем Кубка России. Предыдущий раз петербуржцы выигрывали трофей в 2020 году.

Марина Калегина
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