"Зенит" получил Кубок России на вечное хранение

"Зенит" получил на вечное хранение Кубок России по футболу. Сине-бело-голубые заслужили это право благодаря пятой победе в турнире.

Как сообщается в телеграм-канале клуба, регламент футбольного первенства России гласит, что кубок навсегда остаётся у той команды, которая станет сильнейшей или три раза подряд, или в общей сложности пять раз. Ну а РФС остаётся лишь изготовить новый кубок — трофей для будущих победителей.

"Кубок России пополнит коллекцию национальных трофеев, оригиналы которых хранятся в клубе, — это кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон 2018/19) и кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон 2021/22)", — хвастаются в телеграм-канале "Зенита".