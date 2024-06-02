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2 июня, 17:01

"Зенит" выиграл Кубок России по футболу

"Зенит" победил "Балтику" в суперфинале Кубка России по футболу со счётом 2:1

Фрагмент матча между "Зенитом" и "Балтикой" в суперфинале Кубка России по футболу 2023/24. Обложка © Telegram / russiancup_official

Фрагмент матча между "Зенитом" и "Балтикой" в суперфинале Кубка России по футболу 2023/24. Обложка © Telegram / russiancup_official

"Зенит" выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале турнира петербуржцы одолели "Балтику" со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе "Лужники".

Футболисты "Зенита" радуются победе в Кубке России по футболу 2023/24. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Счёт на 40-й минуте открыл бразильский полузащитник калининградцев Алекс Насименто Фернандес. На 81-минуте уже бразильский легионер сине-бело-голубых, защитник Нино восстановил равенство на табло. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил казахстанский защитник Нуралы Алип.

"Зенит" в шестой раз становится победителем национального кубка. Предыдущий раз петербуржцы выигрывали трофей в 2020 году.

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"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Ранее Life.ru рассказывал, что "Зенит" вышел в суперфинал Кубка России, обыграв московский "ЦСКА" по сумме двух матчей в финале Пути РПЛ. Победитель определился только в серии послематчевых пенальти. "Балтика" же прошла по Пути регионов, победив в решающем матче московский "Спартак".

Никита Никонов
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