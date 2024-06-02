"Зенит" выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале турнира петербуржцы одолели "Балтику" со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе "Лужники".

Футболисты "Зенита" радуются победе в Кубке России по футболу 2023/24. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Счёт на 40-й минуте открыл бразильский полузащитник калининградцев Алекс Насименто Фернандес. На 81-минуте уже бразильский легионер сине-бело-голубых, защитник Нино восстановил равенство на табло. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил казахстанский защитник Нуралы Алип.