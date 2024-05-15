"Балтика" впервые в истории пробилась в финал Кубка России

Калининградская "Балтика" в финале "Пути регионов" у себя дома обыграла московский "Спартак" и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России. Матч проходил во вторник, 14 мая, на "Ростех-арене" и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 4-й минуте встречи, его автором стал колумбийский защитник "Балтики" Кевин Андраде. За происходящим на поле наблюдало свыше 26 тысяч болельщиков.

Калининградцы обыграли красно-белых всего во второй раз за свою историю. В главной игре турнира команда Сергея Игнашевича сразится с победителем матча "Зенит" – ЦСКА. Встреча состоится 2 июня в "Лужниках".