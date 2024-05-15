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Регион
14 мая, 21:24

"Балтика" впервые в истории пробилась в финал Кубка России

"Балтика" одолела "Спартак" и впервые вышла в суперфинал Кубка России по футболу

"Балтика" одолела "Спартак" и впервые вышла в суперфинал Кубка России по футболу. Обложка © Telegram / ФК "Балтика"

"Балтика" одолела "Спартак" и впервые вышла в суперфинал Кубка России по футболу. Обложка © Telegram / ФК "Балтика"

Калининградская "Балтика" в финале "Пути регионов" у себя дома обыграла московский "Спартак" и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России. Матч проходил во вторник, 14 мая, на "Ростех-арене" и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 4-й минуте встречи, его автором стал колумбийский защитник "Балтики" Кевин Андраде. За происходящим на поле наблюдало свыше 26 тысяч болельщиков.

Калининградцы обыграли красно-белых всего во второй раз за свою историю. В главной игре турнира команда Сергея Игнашевича сразится с победителем матча "Зенит" – ЦСКА. Встреча состоится 2 июня в "Лужниках".

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Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Зенит" со счётом 1:0 в матче чемпионата России. Следующая встреча команд состоится в четверг, 16 мая.

Лариса Сафронова
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