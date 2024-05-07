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7 мая, 18:37

Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днём футбола

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию об объявлении 25 мая Всемирным днём футбола. Об этом во вторник, 7 мая, заявили в пресс-службе председателя органа.

"[Генассамблея ООН] постановляет провозгласить 25 мая Всемирным днём футбола, так как в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, которые проходили в Париже", — сказано в опубликованном документе.

РФ является соавтором резолюции, в которой, в частности, страны призывают принять программы по развитию футбола на национальном и местном уровнях в качестве средства укрепления здоровья.

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Обложка ©

Unsplash / Vikram TKV

Никита Осипов
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