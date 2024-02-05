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4 февраля, 22:50

ФИФА распределила матчи ЧМ-2026 по трём странам

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в Нью-Джерси

Стадион "Ацтека" в Мехико. Обложка © X / Front Office Sports

Стадион "Ацтека" в Мехико. Обложка © X / Front Office Sports

Международная федерация футбола (ФИФА) раскрыла дату и место проведения церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Торжественное мероприятие и первый матч турнира состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

ЧМ-2026 примут три страны — США, Мексика и Канада, а 12 июня всё продолжится в Лос-Анджелесе и Торонто. Финал чемпионата намечен на 26 июля, побороться за звание чемпиона мира двум лучшим сборным предстоит в американском штате Нью-Джерси на стадионе "Метлайф-Стэдиум".

Участие в состязании впервые примут команды из 48 государств. На отборочном этапе их распределят по двенадцати группам. Всего в рамках турнира запланировано 104 матча.

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Тем временем футбольные сборные России и Сербии готовятся к товарищескому матчу, намеченному на март. Команды померятся силами на стадионе в Москве.

Илья Пушкарев
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