ФИФА распределила матчи ЧМ-2026 по трём странам

Международная федерация футбола (ФИФА) раскрыла дату и место проведения церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Торжественное мероприятие и первый матч турнира состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

ЧМ-2026 примут три страны — США, Мексика и Канада, а 12 июня всё продолжится в Лос-Анджелесе и Торонто. Финал чемпионата намечен на 26 июля, побороться за звание чемпиона мира двум лучшим сборным предстоит в американском штате Нью-Джерси на стадионе "Метлайф-Стэдиум".

Участие в состязании впервые примут команды из 48 государств. На отборочном этапе их распределят по двенадцати группам. Всего в рамках турнира запланировано 104 матча.