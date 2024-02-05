ФИФА распределила матчи ЧМ-2026 по трём странам
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в Нью-Джерси
Стадион "Ацтека" в Мехико. Обложка © X / Front Office Sports
Международная федерация футбола (ФИФА) раскрыла дату и место проведения церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Торжественное мероприятие и первый матч турнира состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.
ЧМ-2026 примут три страны — США, Мексика и Канада, а 12 июня всё продолжится в Лос-Анджелесе и Торонто. Финал чемпионата намечен на 26 июля, побороться за звание чемпиона мира двум лучшим сборным предстоит в американском штате Нью-Джерси на стадионе "Метлайф-Стэдиум".
Участие в состязании впервые примут команды из 48 государств. На отборочном этапе их распределят по двенадцати группам. Всего в рамках турнира запланировано 104 матча.
Тем временем футбольные сборные России и Сербии готовятся к товарищескому матчу, намеченному на март. Команды померятся силами на стадионе в Москве.