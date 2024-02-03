Гол футболиста "Ростова" Мохеби помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

Сборная Ирана по футболу обыграла национальную команду Японии и вышла в полуфинал Кубка Азии. Матч прошёл в Катаре и завершился со счётом 2:1.

В составе победителей отличились футболист "Ростова" Мохаммад Мохеби (55-я минута) и Алиреза Джаханбахш (90+6, с пенальти). К слову, спортсмен из российского клуба забил мяч с передачи бывшего игрока казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. У проигравших гол оформил Хидэмаса Морита (28-я минута). В полуфинале сборная Ирана сыграет с победителем противостояния между командами Катара и Узбекистана. В другом полуфинале встретятся сборные Южной Кореи и Иордании.