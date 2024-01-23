Чехи отказались играть со словаками в футбол из-за России

Чешский футбольный клуб "Славия" отказался от товарищеского матча против словацкого "Слована" из-за того, что команда из Братиславы сыграла против московского "Динамо". Об этом сообщает портал Pravda.sk

Матч должен был состояться 4 февраля в Праге, но сегодня "Слован" сыграл с "Динамо" на сборе в Катаре, после чего представители Чехии передумали играть с соседями. Российский клуб, к слову, победил со счётом 2:1.

Стоит отметить, что председателем совета директоров "Славии" является бывший министр обороны Чехии (2001–2003) Ярослав Тврдик. Накануне в соцсети X он анонсировал отказ от игры против "Слована" из-за матча словацкого клуба с "Динамо".

"Тогда мы не будем играть товарищеский матч", — ответил функционер одному из подписчиков на вопрос, что будет делать "Славия", если словаки проведут встречу с российским клубом. При этом свой пост он сопроводил фотографией игрока чешской команды в футболке в поддержку Украины.

Также Тврдик репостнул публикацию украинского футбольного клуба "Карпаты" с призывом к "Словану" не играть с "Динамо".