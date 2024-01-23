Чехи отказались играть со словаками в футбол из-за России
Чешская "Славия" отменила матч против "Слована" из-за его встречи с "Динамо"
Фрагмент матча "Динамо" и "Слована", который так расстроил чешскую "Славию". Обложка © Сайт ФК "Динамо"
Чешский футбольный клуб "Славия" отказался от товарищеского матча против словацкого "Слована" из-за того, что команда из Братиславы сыграла против московского "Динамо". Об этом сообщает портал Pravda.sk
Матч должен был состояться 4 февраля в Праге, но сегодня "Слован" сыграл с "Динамо" на сборе в Катаре, после чего представители Чехии передумали играть с соседями. Российский клуб, к слову, победил со счётом 2:1.
Стоит отметить, что председателем совета директоров "Славии" является бывший министр обороны Чехии (2001–2003) Ярослав Тврдик. Накануне в соцсети X он анонсировал отказ от игры против "Слована" из-за матча словацкого клуба с "Динамо".
"Тогда мы не будем играть товарищеский матч", — ответил функционер одному из подписчиков на вопрос, что будет делать "Славия", если словаки проведут встречу с российским клубом. При этом свой пост он сопроводил фотографией игрока чешской команды в футболке в поддержку Украины.
Также Тврдик репостнул публикацию украинского футбольного клуба "Карпаты" с призывом к "Словану" не играть с "Динамо".
Ранее стало известно, что Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры. В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культуры, отметили в Братиславе.