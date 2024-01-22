"Чего они ждут?": Премьер Словакии призвал Киев отдать России часть территорий
Фицо: Украине следует отдать часть территорий ради прекращения конфликта
Для прекращения конфликта Украине следует отдать России часть территорий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, противостояние должно завершиться компромиссом, который для Киева станет "очень болезненным".
"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально", — сказал Фицо в интервью телеканала RTVS, отметив, что военным путём конфликт не может быть решён.
Ранее Фицо заявил, что Украина не является независимой страной, так как полностью зависит от США. Также словацкий премьер обещал блокировать членство Украины в НАТО. На этой неделе, 24 января, в Ужгороде состоится его встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая, по словам словацкого премьера, будет интересной.
Getty Images / Andre Luis Alves