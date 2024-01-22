"Чего они ждут?": Премьер Словакии призвал Киев отдать России часть территорий

Для прекращения конфликта Украине следует отдать России часть территорий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, противостояние должно завершиться компромиссом, который для Киева станет "очень болезненным".

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально", — сказал Фицо в интервью телеканала RTVS, отметив, что военным путём конфликт не может быть решён.