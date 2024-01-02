В Словакии отдали России решающую роль в урегулировании конфликта на Украине

Россия, а не Европейский союз (ЕС) будет диктовать условия для урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3.

"Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", — подчеркнул Фицо.

По его словам, стратегия Запада, направленная на победу над Россией путём поставок оружия Киеву, оказалась провальной.