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2 января, 19:12

В Словакии отдали России решающую роль в урегулировании конфликта на Украине

Фицо: РФ будет диктовать условия урегулирования украинского конфликта, а не ЕС

Россия, а не Европейский союз (ЕС) будет диктовать условия для урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3.

"Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", подчеркнул Фицо.

По его словам, стратегия Запада, направленная на победу над Россией путём поставок оружия Киеву, оказалась провальной.

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А ранее Фицо заявил, что Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, а западное финансирование Киева не поможет Незалежной одержать победу в конфликте. По его словам, нужно перестать отправлять помощь Украине, так как это приводит к тому, что Запад питает надежды, что конфликт ослабит РФ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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