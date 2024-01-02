В Словакии отдали России решающую роль в урегулировании конфликта на Украине
Фицо: РФ будет диктовать условия урегулирования украинского конфликта, а не ЕС
Россия, а не Европейский союз (ЕС) будет диктовать условия для урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3.
"Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", — подчеркнул Фицо.
По его словам, стратегия Запада, направленная на победу над Россией путём поставок оружия Киеву, оказалась провальной.
А ранее Фицо заявил, что Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, а западное финансирование Киева не поможет Незалежной одержать победу в конфликте. По его словам, нужно перестать отправлять помощь Украине, так как это приводит к тому, что Запад питает надежды, что конфликт ослабит РФ.
ТАСС / Алексей Коновалов