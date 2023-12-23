Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, а западное финансирование Киева не поможет Незалежной одержать победу в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.

"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени. Эта стратегия не сработала. Именно Россия будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он.

По словам премьера, Россия не уйдёт из Крыма, Донецка и Луганска. Он призвал перестать финансировать Украину, так как это приводит к тому, что Запад питает надежды, что конфликт ослабит РФ, и намерен воевать до последнего украинца.

Фицо добавил, что сразу после начала СВО были шансы прийти к урегулированию ситуации, однако "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали Украине подписать мир с Россией.