Премьер Словакии рассказал о провальном плане Запада "поставить РФ на колени"
Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной
Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, а западное финансирование Киева не поможет Незалежной одержать победу в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени. Эта стратегия не сработала. Именно Россия будет говорить, когда будут проходить переговоры", — сказал он.
По словам премьера, Россия не уйдёт из Крыма, Донецка и Луганска. Он призвал перестать финансировать Украину, так как это приводит к тому, что Запад питает надежды, что конфликт ослабит РФ, и намерен воевать до последнего украинца.
Фицо добавил, что сразу после начала СВО были шансы прийти к урегулированию ситуации, однако "сначала один государственный деятель, а затем другие авантюристы с Запада" помешали Украине подписать мир с Россией.
Ранее Фицо назвал начало переговоров о присоединении Украины к ЕС лишь политическим жестом, "который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя". Сейчас страна не готова стать членом Евросоюза, прежде чем это случится на самом деле, пройдут годы, указал премьер Словакии.
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