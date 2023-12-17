Премьер Словакии разочаровал Украину неприятной подоплёкой переговоров о членстве в ЕС

Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз — не более чем политический жест. Сейчас страна не готова стать членом ЕС, прежде чем это случится на самом деле, пройдут годы. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в опубликованном в социальных сетях видеообращении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — о вступлении Украины в ЕС. Видео © X / Prisoner16670

"На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути", — сказал Фицо.