Премьер Словакии разочаровал Украину неприятной подоплёкой переговоров о членстве в ЕС
Фицо: Начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС — лишь политический жест
Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз — не более чем политический жест. Сейчас страна не готова стать членом ЕС, прежде чем это случится на самом деле, пройдут годы. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в опубликованном в социальных сетях видеообращении.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — о вступлении Украины в ЕС. Видео © X / Prisoner16670
"На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути", — сказал Фицо.
Политик добавил, что на реальное вступление Украины в содружество европейских государств уйдут долгие годы. По его мнению, Незалежная пока не готова стать частью ЕС ни с точки зрения демократичности режима, ни в отношении борьбы против коррупции, а её присоединение к союзу в текущем виде поставило бы объединение в безвыходное положение. Фицо уверен, что принятое в Брюсселе решение останется политическим жестом в течение многих лет, особенно после того, как ведущие участники ЕС посчитают, во сколько миллиардов евро им обойдётся вступление Украины.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз.