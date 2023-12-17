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17 декабря, 14:03

Премьер Словакии разочаровал Украину неприятной подоплёкой переговоров о членстве в ЕС

Фицо: Начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС — лишь политический жест

Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз — не более чем политический жест. Сейчас страна не готова стать членом ЕС, прежде чем это случится на самом деле, пройдут годы. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в опубликованном в социальных сетях видеообращении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — о вступлении Украины в ЕС. Видео © X / Prisoner16670

"На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути", сказал Фицо.

Политик добавил, что на реальное вступление Украины в содружество европейских государств уйдут долгие годы. По его мнению, Незалежная пока не готова стать частью ЕС ни с точки зрения демократичности режима, ни в отношении борьбы против коррупции, а её присоединение к союзу в текущем виде поставило бы объединение в безвыходное положение. Фицо уверен, что принятое в Брюсселе решение останется политическим жестом в течение многих лет, особенно после того, как ведущие участники ЕС посчитают, во сколько миллиардов евро им обойдётся вступление Украины.

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Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Обложка ©

Flickr / EU2016 SK

Юрий Лысенко
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