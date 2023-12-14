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14 декабря, 17:48

Страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз

Глава Евросовета Мишель: ЕС решил начать переговоры о приёме Украины в союз

Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Статус стран-кандидатов обеим странам, напомним, предоставили летом прошлого года.

"Евросовет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", — написал Мишель в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме того, по его словам, Грузия с сегодняшнего дня получила статус кандидата на вступление в ЕС.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что страна рано или поздно войдёт в ЕС, ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется. А вот в Еврокомиссии напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз. Для этого потребуется и время и выполнение ряда условий для членства. В Словакии, кстати, тоже выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, как и в Венгрии.

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Наталья Исакова
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