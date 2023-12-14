Страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз

Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Статус стран-кандидатов обеим странам, напомним, предоставили летом прошлого года.

"Евросовет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", — написал Мишель в соцсети X (бывший Twitter).