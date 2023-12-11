Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 04:47

В Словакиии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Парламент Словакии: Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Украина не готова обсуждать своё вступление в Евросоюз. Об этом газете "Известия" заявил председатель комиссии по отношениям парламента Словакии, член правящей партии "Курс — социальная демократия" Мариан Кэри.

"Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", –– пояснил Кэри.

В ЕК напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз

В ЕК напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз

Напомним, что на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Он считает, что ЕС должен сначала заключить с Незалежной соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Словакия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров