В Словакиии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", –– пояснил Кэри.