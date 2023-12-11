В Словакиии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС
Парламент Словакии: Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС
Украина не готова обсуждать своё вступление в Евросоюз. Об этом газете "Известия" заявил председатель комиссии по отношениям парламента Словакии, член правящей партии "Курс — социальная демократия" Мариан Кэри.
"Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", –– пояснил Кэри.
Напомним, что на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Он считает, что ЕС должен сначала заключить с Незалежной соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.
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