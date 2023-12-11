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11 декабря, 01:43

В ЕК напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз

Фон дер Ляйен: Вступление Украины в ЕС предполагает время и выполнение условий

Украину могут принять в Евросоюз, но только спустя некоторое время и лишь при выполнении всех необходимых условий. Об этом газете Le Parisien напомнила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", — пояснила фон дер Ляйен.

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Ранее премьер-министра Венгрии Чаба Дёмётёр озвучил стоимость вопроса о приёме Украины в ЕС и обругал Брюссель, который хочет ускорить процесс, будто бы в стиле "чёрной пятницы". Напомним, что саммит Евросоюза, на котором могут начаться переговоры о присоединении Украины, состоится 14–15 декабря в Брюсселе.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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