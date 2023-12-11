В ЕК напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз

Украину могут принять в Евросоюз, но только спустя некоторое время и лишь при выполнении всех необходимых условий. Об этом газете Le Parisien напомнила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", — пояснила фон дер Ляйен.