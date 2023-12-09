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9 декабря, 18:05

В Европарламенте признали, что ЕС создал колониальную ловушку для Украины

Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз создал колониальную долговую ловушку для Украины

ЕС направил миллиарды на развитие конфликта между РФ и Украиной и сделал Киев должником. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Депутат ЕП Мик Уоллес заявил, что Евросоюз создал колониальную долговую ловушку для Украины. Видео © X (Twitter) / Mick Wallace

"ЕС не хотел, чтобы боевые действия прекращались, и потратил миллиарды на их подпитку. Мы строим колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению страны. Мы доводим страну до нищеты", — написал он в соцсети X (Twitter).

Этой теме и было посвящено выступление Уоллеса в Европарламенте. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины потеряли свыше 200 тысяч военных, а земли Незалежной разобрали иностранные компании.

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Ранее Лайф писал, что в Австрии сочли безумием возможное принятие Украины в ЕС. Со стороны Вены не может быть иной реакции на подобные инициативы, кроме как чёткого "нет", заявили в Австрийской партии свободы.

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Никита Осипов
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