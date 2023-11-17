Путин: Запад заработал свои богатства на несправедливости и колониализме

Богатства, которыми так гордится Запад, основаны на наследии колониализма и рабства. Такое мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединённые Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка", — отметил российский лидер.

К слову, Владимир Путин и ранее напоминал Западу о мрачных страницах его истории. Президент отмечал, что Россию никак нельзя назвать колонизатором, так как наша страна всегда руководствовалась принципом равноправных отношений с другими странами и народами, а вот о Западе такого сказать нельзя.