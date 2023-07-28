Путин заявил о неизжитых до сих пор проявлениях колониализма

Не все проявления колониализма остались в прошлом, некоторые всё ещё практикуются бывшими метрополиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями", — сказал глава государства.

По словам президента, речь идёт, в частности, об экономической, гуманитарной, информационной сферах.