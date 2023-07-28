Путин процитировал Манделу, говоря о суверенитете на саммите Россия – Африка

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия – Африка, заявил, что нашу страну и континент объединяют стремление отстаивать суверенитет, право на собственное развитие в политической, социальной, культурной сферах. В связи с этим Путин процитировал Нельсона Манделу — бывшего президента ЮАР, правозащитника и борца с режимом апартеида в Южной Африке.

"Суверенитет — не единожды достигнутое состояние, за него надо бороться", — подчеркнул президент и процитировал слова Манделы. — "Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я падал и поднимался снова. Так и с суверенитетом — его надо защищать".