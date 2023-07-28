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28 июля, 08:03

Путин процитировал Манделу, говоря о суверенитете на саммите Россия – Африка

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия – Африка, заявил, что нашу страну и континент объединяют стремление отстаивать суверенитет, право на собственное развитие в политической, социальной, культурной сферах. В связи с этим Путин процитировал Нельсона Манделу — бывшего президента ЮАР, правозащитника и борца с режимом апартеида в Южной Африке.

"Суверенитет — не единожды достигнутое состояние, за него надо бороться", подчеркнул президент и процитировал слова Манделы. "Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я падал и поднимался снова. Так и с суверенитетом — его надо защищать".

Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы

Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы

Кстати, участие в сессиях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге принимает внучка Нельсона Манделы Ндилека. Ранее она призвала покончить с влиянием Запада на Африку.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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