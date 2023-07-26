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26 июля, 08:58

Внучка Нельсона Манделы призвала покончить с влиянием Запада на Африку

Внучка Манделы Ндилека: Западное влияние на Африканском континенте надо побороть

С западным влиянием на Африканском континенте необходимо покончить. В этом уверена внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, которая примет участие в сессиях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

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"Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав, тогда мы начнём побеждать", приводит её слова RT.

Ндилека — основательница Фонда Тембекиле Манделы, названного в честь её отца. Главная задача фонда — продвижение гуманитарного наследия Нельсона Манделы и потомков. Фонд способствует реализации целей развития в рамках программы ООН "Повестка дня – 2030", созданию возможностей для развития молодёжи и женщин, а также улучшению качества жизни для людей в Африке и во всём мире.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия приветствует стремление Африки к социально-экономической стабильности. По его словам, Африканский континент сегодня претендует на то, чтобы быть одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

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ТАСС / Imago

Марина Калегина
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