Внучка Нельсона Манделы призвала покончить с влиянием Запада на Африку
Внучка Манделы Ндилека: Западное влияние на Африканском континенте надо побороть
С западным влиянием на Африканском континенте необходимо покончить. В этом уверена внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, которая примет участие в сессиях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.
"Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав, тогда мы начнём побеждать", — приводит её слова RT.
Ндилека — основательница Фонда Тембекиле Манделы, названного в честь её отца. Главная задача фонда — продвижение гуманитарного наследия Нельсона Манделы и потомков. Фонд способствует реализации целей развития в рамках программы ООН "Повестка дня – 2030", созданию возможностей для развития молодёжи и женщин, а также улучшению качества жизни для людей в Африке и во всём мире.
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