Внучка Нельсона Манделы призвала покончить с влиянием Запада на Африку

С западным влиянием на Африканском континенте необходимо покончить. В этом уверена внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, которая примет участие в сессиях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

"Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав, тогда мы начнём побеждать", — приводит её слова RT.

Ндилека — основательница Фонда Тембекиле Манделы, названного в честь её отца. Главная задача фонда — продвижение гуманитарного наследия Нельсона Манделы и потомков. Фонд способствует реализации целей развития в рамках программы ООН "Повестка дня – 2030", созданию возможностей для развития молодёжи и женщин, а также улучшению качества жизни для людей в Африке и во всём мире.