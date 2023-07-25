В Кремле раскрыли подробности саммита Россия – Африка: Сколько лидеров приедет и с кем проведёт переговоры Путин

Несмотря на козни Запада, в Санкт-Петербург на саммит Россия – Африка приедут представители 49 стран, из них 17 государств будут представлены на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры со всеми африканскими лидерами, которые прилетят в Северную столицу. Об этом сообщил помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Второй саммит Россия – Африка пройдёт несмотря на противодействие Запада, давление, порой очень жёсткое. И участие руководителей Африки подтверждает их настрой на углубление отношений с Россией, несмотря ни на какие обстоятельства", — отметил он.

Так, по данным Ушакова, участие уже подтвердили 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прилетят 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Пять стран будут представлены на посольском уровне. Кроме того, на саммите будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки.

На полях саммита — начиная со среды и до субботы — Владимир Путин пообщается со всеми прибывшими на саммит главами государств. Среди них лидеры Эфиопии, Египта, Мозамбика, Зимбабве, Уганды, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго и других стран. Кроме того, президент РФ встретится с главой Нового банка развития БРИКС.

Как добавил Ушаков, на пленарном заседании Путин выступит с большим заявлением, даст оценку современному состоянию системы международных отношений, формированию нового порядка. По итогам саммита планируется принять несколько документов о сотрудничестве, совместной борьбе с терроризмом, а также итоговую декларацию.

Также глава государства пригласил лидеров стран Африки на парад в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге, как раз по завершении саммита Россия – Африка.

После завершения саммита также состоится рабочий обед для группы лидеров африканских стран по украинской проблематике: будут продолжение дискуссии и обмен мнениями по вопросам урегулирования.